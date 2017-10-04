تعرف على 5 أضرار تلحق بجسمك أثناء السفر جواً

نعلم جميعاً أن السفر بشكل عام يؤثر بشكل سلبي على أجسادنا، إذ نشعر عادة بالتعب والإجهاد أثناء السفر، الأمر الذي يتطلب أخذ استراحة طويلة لاستعادة التوازن والنشاط من جديد.

وقد ركزت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية على السفر جواً على وجه الخصوص، إذ أوردت قائمة بالأضرار التي تلحق بالجسم أثناء السفر بالطائرة وخاصة في الرحلات الطويلة، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، على النحو التالي:

1- إصابة الحليمات الذوقية بالخدر:

قد يشعر المسافر في الكثير من الأحيان بنقص في حاسة الذوق، ما يدفعه للاعتقاد بأن طعام الطائرة ليس بالجودة المطلوبة، إلا أن السبب الرئيسي هو إصابة الحليمات الذوقية في اللسان بالتخدير أثناء الرحلة، بسبب الهواء الجاف في الطائرة الذي يبخر السوائل في الجسم، بالإضافة لضغط الهواء داخل الطائرة الذي يتسبب في تضخم الأغشية المخاطية، ما يضعف حاسة الشم.

2- نقص الأكسجين في الدم يسبب النعاس:

يساهم انخفاض نسبة مستويات الأكسجين في الجسم أثناء السفر جواً بالشعور بالنعاس والتعب. فبسبب الضغط الجوي أثناء تحليق الطائرة في ارتفاعات شاهقة فإن الدم يمتص نسبة أقل من الأكسجين ما يمكن أن يتسبب بالشعور بالدوار والتعب والنعاس.

3- تجمع الدم في السائقين والقدمين:

عندما يجلس المسافر لفترة طويلة من الزمن، فإن معظم الدم يتجمع في الساقين والقدمين، ما قد يؤدي إلى تضخم في القدم، وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي إلى جلطات دموية. ولتجنب حدوث ذلك، حاول أن تمدد ساقيك وتحركهما كلما سنحت الفرصة لذلك، واعمد إلى مغادرة مقعدك والمشي في رواق الطائرة بين الفينة والأخرى.

4- كثرة الغازات:

بسبب ارتفاع نسبة الضغط في المقصورة، فإن الغازات تكثر في الأمعاء، ما يتسبب بضيق شديد وانتفاخ البطن، لذا لا بد من أن يحاول المسافر إطلاق هذه الغازات كلما سنحت له الفرصة للتخفيف من ضغطها.

5- فقدان البشرة للرطوبة:

يؤدي الضغط الشديد داخل المقصورة إلى جفاف البشرة، لذا لا بد من أن يصطحب المسافر مرطبات البشرة معه لكي يتجنب الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من المياه التي تساعد على استعادة البشرة لرطوبتها ونعومتها.