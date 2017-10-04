” تقصير خطير ” يطيح بوزيرة دفاع هولندا

قدّمت وزيرة الدفاع الهولندية جانين هنيس، استقالتها من منصبها الثلاثاء، بعدما خلص تحقيق إلى وجود «تقصير خطير»، خلف مقتل جنديين هولنديين من القبعات الزرق في مالي، وإصابة ثالث في انفجار عرضي لقذيفة هاون خلال مهمة تدريب في 2016.

وقالت الوزيرة في ختام جلسة مناقشة عقدها مجلس النواب على مدى أكثر من 4 ساعات «أنا مسؤولة سياسيا وأتحمل مسؤوليتي».

وأضافت: «أنا أغادر منصبي كوزيرة للدفاع»، قبل أن تتوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالتها إلى الملك فيليم-الكسندر.

وكان جنديان هولنديان من القبعات الزرق قتلا وأصيب ثالث بجروح خطرة في انفجار عرضي لقذيفة هاون خلال تدريب في مدينة كيدال باقصى شمال شرق مالي في يوليو 2016.

وخلص مكتب تحقيقات السلامة في تقريره الرسمي بشأن الحادث إلى أن العسكريين استخدموا في التدريب قذائف من مخزون قديم يعود إلى العام 2006.

وبحسب التحقيق فإن القذيفة كانت تعاني من «جوانب خلل في تصميمها مما سمح للرطوبة بالتسرب إلى داخلها»، وقد أدت هذه الرطوبة، بالاشتراك مع عامل الحرارة المرتفعة، إلى جعل «هذه المواد المتفجرة غير مستقرة وحساسة إزاء الصدمات».

وخلص التحقيق إلى أنه على الرغم من أن عملية تلقيم القذيفة في المدفع تمت بطريقة صحيحة يومها فإن القذيفة انفجرت أثناء انزلاقها في سبطانة المدفع وليس بعد ارتطامها بأسفله واشتعال صاعق التفجير كما ينبغي.

وقالت الوزيرة، إنه «في مرات عديدة لم يتم الإقرار بما فيه الكفاية بمخاطر السلامة أو تقييمها كما ينبغي وقد شكلت عوامل بشرية وغير بشرية مجتمعة سياق الأحداث المأسوية».

وتأتي استقالة الوزيرة الأساسية في حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي قبل أيام من تشكيل حكومة جديدة كانت من المتوقع أن تشغل فيها هنيس موقعا أساسيا. (AFP)