حزب الله يخسر القيادي ” العاشق ” خلال قيامه بـ ” واجبه الجهادي المقدس ” في سوريا

نعى “حزب الله” عباس العاشق، أحد قادته الكبار، الذي قتل في معارك ضد “داعش” في صحراء تدمر.

وقال الحزب في بيان له إن العاشق انتسب الى صفوفه عام 1986 وخضع للعديد من الدورات العسكرية الخاصة والعليا، والتحق بالقوة الخاصة في العام 1992.

وشارك العاشق، بحسب ما أوردت صحيفة النهار اللبنانية، الأربعاء، في العديد من العمليات النوعية ضد اسرائيل ابرزها (عملية السويداء 1994، وبئر كلاب عام 1996، عملية بيت ياحون 1997، وكوكبا 1999، والغجر 2004) اضافة الى الكمائن والدوريات على طول وعمق الشريط الحدودي.

و ساهم في “قيادة العديد من العمليات العسكرية ضد التكفريين على الحدود اللبنانية الشرقية وفي العمق السوري، أبرزها تحرير مدينة القصير عام 2013، وتحرير مدن وقرى القلمون 2014، وآخرها معركتي جرود عرسال و وان عدتم عدنا عام 2017″، على حد زعم الحزب.

وقتل العاشق في الثاني من تشرين الأول الجاري “أثناء قيامه بواجبه الجهادي المقدس في بادية تدمر ضد تنظيم داعش الإرهابي”، وفق ما جاء في البيان.