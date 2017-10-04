رئيس كتالونيا : سنعلن عن انفصال الإقليم ” في غضون أيام “

قال رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون، إن “الإقليم سيعلن انفصاله عن إسبانيا في غضون أيام”.

وأضاف بوجديمون خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الثلاثاء أن حكومته ستعمل خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

وبسؤاله عما إذا كانت مدريد ستتدخل لانتزاع السيطرة على حكومة كتالونيا، رد بوجديمون قائلاً إن “ذلك سيكون خطأ يغير كل شيء”، وأضاف أنه لا يوجد حالياً أي تواصل بين الحكومة الإسبانية في مدريد وإدارته التي يشكلها حالياً.(DPA)