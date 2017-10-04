روسيا تعلن قصف ” اجتماع قيادة جبهة النصرة ” و تكشف عن مصير أبو محمد الجولاني و 12 من القياديين ( فيديو )

روسيا تعلن قصف ” اجتماع قيادة جبهة النصرة ” و تكشف عن مصير أبو محمد الجولاني و 12 من القياديين ( فيديو )

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إن ضربة جوية روسية في سوريا أسفرت عن إصابة زعيم جبهة النصرة بإصابات خطيرة ومقتل 12 قياديا ميدانيا للجبهة.

وذكر إيجور كوناشيكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان أن الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات النصرة ضم زعيمها أبو محمد الجولاني يوم الثلاثاء.

وقال كوناشيكوف ”أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة وفقد إحدى ذراعيه وهو في حالة حرجة وفقا لمعلومات من عدة مصادر مستقلة“.

وأضاف أن 12 من القيادات الميدانية للنصرة قتلوا ومعهم نحو 50 حارسا. (REUTERS)