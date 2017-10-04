سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 4 \ 10 \ 2017

4 أكتوبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 4 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18000
الدولار
506
 508
اليورو
594
 598
الليرة التركية 141 143
الدرهم الإماراتي 137 138
الليرة اللبنانية 0.336 0.338
الريال السعودي 135 136
الدينار الأردني 714 718

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