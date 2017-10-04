صحيفة نمساوية : لاجئ سوري ينقذ قنفذاً من الموت عطشاً ( فيديو )

وجد شاب سوري قنفذاً خائر القوى، في منطقة أوبيرلا، في العاصمة النمساوية فيينا، وقام بإنقاذه.

الشاب السوري أرسل إلى مساحة “تقرير القراء”، في الموقع الإلكتروني للصحيفة النمساوية “هويته”، شريط فيديو، يظهر فيه القنفذ وهو يتحرك مرة أخرى، بعد أن قدم له الشاب الماء.

وذكر الموقع، الجمعة (15/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، أن القنفذ كان لا يستطيع الحراك حين عثر عليه الشاب (ماهي. غ)، وقدم له الماء من علبة كان يحملها.

وقال الشاب: “أعطيته الماء، ثم بدأ القنفذ بالتحرك مرة أخرى، بعد فترة وجيزة ابتعد عن المكان”.

وبحسب الموقع فإن الشاب السوري الكردي يهتم بالحفاظ على الطبيعة، وقال: “نحن نحب الحياة والطبيعة أينما كانت، سواء في النمسا أو في سوريا، يجب علينا أن نحترم ذلك”.

المصدر : Heute