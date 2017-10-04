طبيب إبراهيموفيتش ينصحه بعدم العودة إلى الملاعب سريعاً

قال الطبيب فريدي فو هو-كيونغ، الذي أجرى جراحة لركبة #زلاتان_إبراهيموفيتش في مايو الماضي، إن اللاعب السويدي لا يجب أن يتعجل العودة لتشكيلة مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يلعب إبراهيموفيتش منذ تعرض لإصابة هددت مشواره بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة يونايتد في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي أمام أندرلخت في ملعب أولد ترافورد.

وقال فو لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست: هو (زلاتان) قوي جدا لكن كرة القدم لا تزال رياضة قتالية. أنا كطبيب بكل تأكيد أريد عودته بأبطأ شكل ممكن وعندما يكون جاهزا تماما للعب، وهناك الكثير من اللاعبين الذين عادوا قبل الوقت المحدد وتعرضوا لنتائج سيئة.

ويخطط جوزيه مورينيو مدرب يونايتد للإبقاء على المهاجم البالغ عمره 35 عاما خارج الفريق حتى يناير رغم أنه ضمه لتشكيلة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والذي يقام بين سبتمبر وديسمبر.

وأضاف فو: ليس لدي أي قلق بشأن إصابته إذ أنها تحتاج دائما إلى الوقت حتى تتعافى، وفي الواقع لقد بدأ الدوري الإنكليزي الممتاز لتوه وأنا متأكد أن مانشستر يونايتد لن يحتاج اللاعب بشكل مستعجل لأي مباراة حاسمة في الدوري أو المسابقات الأوروبية. ( reuters )