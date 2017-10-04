غوغل تعاقب ” روسيا اليوم ” عبر يوتيوب

أقدمت شركة “ألفابت” المالكة لشركة غوغل، بإزالة حساب “روسيا اليوم” من مجموعة الباقات المميزة التي تقدم إلى المعلنين على موقع يوتيوب.

وتأتي هذه الخطوة التي أعلنها متحدث بإسم “ألفابت” تزامناً مع إطلاق تحقيق فدرالي في الولايات المتحدة حول قيام الروس بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي خلال فترة التحضيرات للانتخابات الرئاسية للبيت الأبيض.

وقد طلب من غوغل المثول أمام اللجنة التحقيقات إلى جانب فيس بوك وتويتر.

وأصبح يوتيوب محور العديد من الاستفسارات من الرأي العام في واشنطن، بعد سلسلة من البيانات تتعلق بدور قنوات إعلام روسية مثل “روسيا اليوم – آر تي” وغيرها من الشبكات التي حددت وكالات الاستخبارات الأمريكية أنها مقربة من الحكومة الروسية.

وكانت أقدمت غوغل سابقاً على موافقة ضم حساب “روسيا اليوم”، الذي يحوي أكثر من مليونا مشترك، إلى الباقات المميزة التي تقدم خدمات إضافية إلى المعلنين تحت تسمية “غوغل بريفارد”. (Bloomberg – 24.AE)