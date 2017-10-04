في مؤشر على تشدده إزاء المعتقلين .. مرسوم بتعيين قاضية ” معروفة بعدائها لكل من يعادي نظام الأسد ” رئيسة لمحكمة الإرهاب

في مؤشر على تشدده إزاء المعتقلين .. مرسوم بتعيين قاضية ” معروفة بعدائها لكل من يعادي نظام الأسد ” رئيسة لمحكمة الإرهاب

أصدر بشار الأسد مرسوما أعاد فيه تشكيل هيئتي “محكمة جنايات قضايا الإرهاب”، بدائرتيها الأولي والثانية، وعين بموجبه قاضية رئيسة للمحكمة.

وبموجب المرسوم رقم (287) الصادر أمس الثلاثاء، تم تعين القاضية زاهرة بشماني رئيسا للغرفة (أ)، والقاضي طلال صلاح الجيرودي عضو فيها، وعين القاضي محمد رضوان محمد حسن حجه رئيسا للغرفة (ب)، والقاضي المقدم مصطفى سليمان النعمان عضوا فيها.

كما عين المرسوم سبعة قضاة جدد في المحكمة كقضاة للتحقيق، وأنهى تكليف عشرة من الذين كانوا يعملون فيها سابقا.

وشغلت بشمان منصب رئيسة محكمة الجنايات الثانية في دمشق، وتعتبر أول امرأة تكلف بمنصب رئيسة “محكمة الإرهاب” في سوريا، وقد تولت المنصب خلفاً للقاضي غازي الصالح.

كما نص القرار علي تعيين القاضية ريما عبدالله الرفاعي وكيلا بالنيابة العامة لدي محكمة قضايا الإرهاب.

وعلق الحقوقي السوري ميشال شمال على هذا المرسوم بالقول: “إن تعيين القاضية زاهرة بشماني المعروفة بعدائها لكل من يعادي نظام الأسد رئيسة للغرفة الأولى في محكمة الارهاب، يؤشر على تشدد النظام في التعامل مع المعتقلين”.