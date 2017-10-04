كريستيانو رونالدو يكشف لفيردناند عن مهنته بعد الاعتزال

قال نجم نادي #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، إنه قد يتوجه إلى الملاكمة بعد اعتزال كرة القدم، على غرار زميله السابق في مانشستر يونايتد، الإنكليزي ريو فيردناند، الذي أجرى معه مقابلة تلفزيونية في منزله بصحبة نجله كريستيانو جونيور.

ووجه فيردناند سؤالاً لكريستيانو عن مستقبله بعد اعتزال كرة القدم، فرد نجم ريال مدريد قائلاً: “من يدري قد أصبح ملاكماً مثلك”، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وكان فيردناند أعلن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري احترافه الملاكمة بعمر 38 عاماً.

وخاض فيردناند تحدٍ من نوع خاص مع كريستيانو جونيور (7 سنوات)، الذي أظهر براعة في الركلات الحرة، وأمطر شباك مدافع مانشستر يونايتد السابق بوابل من الأهداف، بحسب “دايلي ميل” البريطانية.