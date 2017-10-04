لافروف : روسيا ستعمل مع السعودية على تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط يوم الأربعاء إن موسكو تريد مواصلة العمل مع الرياض بشأن تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وقبيل زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا، أشاد لافروف بالتعاون بين البلدين في المساعدة على التوصل لاتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين على خفض إنتاج النفط حتى نهاية مارس آذار 2018.

ونقلت الصحيفة عن لافروف قوله ”تشارك الرياض وموسكو في تنفيذ اتفاقيات ‭‭‭’‬‬‬أوبك-بلس‭‭‭’‬‬‬ لخفض إنتاج النفط العالمي. ونرى أنه من المهم للغاية مواصلة تنسيق الجهود مع الشركاء في المملكة العربية السعودية في هذا الصدد“، بحسب النص العربي للمقابلة.

ومن المتوقع أن يناقش قادة السعودية وروسيا التعاون بخصوص إنتاج النفط والخلافات بشأن سوريا وإيران يوم الخميس خلال أول زيارة يقوم بها ملك سعودي لموسكو.(REUTERS)