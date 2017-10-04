ما سبب الشعور بحرقة البول و بالرغبة الدائمة بالتبول ؟

من المعروف ان اللون الطبيعي للبول يميل إلى اللون الأصفر الفاتح جداً والشفاف، وكلما أصبح لون البول غامقاً أكثر، زادت حاجة الجسم لشرب مزيد من السوائل. أما الشعور بالرغبة المستمرة بالتبول، أو الشعور بالألم أثناء التبول، أو الشعور بغباشة في البول، فكلها مؤشرات مقلقة.

وتتعرفون فيما يلي إلى بعض الأمور التي قد تلاحظها أثناء التبول، وما تعنيه، وفق ما اوردت شبكة سي إن إن:

– الشعور بحرقة: لا يجب تجاهل الشعور بحرقة في البول أبداً، لأنه قد يدل على الإصابة بالتهاب في المجاري البولية، والذي قد يكون بسبب العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، أو العدوى البكتيرية في المجاري البولية.

– ميلان لون البول إلى اللون الأحمر أو الوردي: قد يكون هذا التغيير في اللون هو نتيجة لتناول الأطعمة ذات اللون وردي أو الأحمر الغني، لكنه قد يكون أيضاً بسبب وجود الدم في البول ، لذا، استشر طبيبك مباشرة.

– وجود دم في البول: إيجاد دم في البول، بصرف النظر عما إذا رافقه شعور بالألم، قد يكون من أعراض أمراض خطيرة كالسرطان، والالتهابات، والحصى في المجاري البولية. وبدل لون البول المعتاد، للبول الملوث بالدم لون وردي أو بني مائل إلى الاحمرار.

– الشعور بالرغبة الدائمة في التبول: قد يعاني البعض من الشعور الدائم بالرغبة في التبول، ويأتي هذا الشعور المزعج بسبب التهاب المثانة أو المجاري البولية. والحل لهذا الالتهاب يكمن بزيادة كمية شرب السوائل، خصوصاً المياه والعصائر غير المحلاة، وتَجنُّب شرب الكحول والقهوة.

– التبول المتكرر: يعتبر التبول مرة كل ساعتين طوال اليوم تبولاً متكرراً، خصوصاً إذا لم يرافقه زيادة في كمية السوائل التي تم شربها في اليوم. وأحد أسباب التبول المتكرر قد تكون مرض السكري، أو التهاب المجاري البولية أو المهبل، أو الحمل، أو الإفراط في شرب الكحول.

– البول المعكّر: قد يبدو التبول شائباً أو غير شفاف اللون، والسبب وراء هذا هو التهاب المجاري البولية. وهذه الشوائب هي البكتيريا وكريات الدم البيضاء التي تحارب مسببات الالتهاب.

– البول برغوة: قد يعني إيجاد رغوة مع البول ارتفاعاً في نسبة البروتين في البول، ما قد يدل على مشاكل في الكِلى. استشر الطبيب إن تكررت هذه الحالة.