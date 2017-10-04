مشروع روسي سعودي بمليار دولار

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والهيئة العامة للاستثمار السعودية بصدد التوقيع على إنشاء صندوق مشترك بقيمة مليار دولار لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: “في إطار المنتدى نعتزم التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والهيئة العامة للاستثمار السعودية لإنشاء صندوق مشترك (روسي — سعودي) بقيمة مليار دولار لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة. وهذا أول صندوق من هذا النوع. ونعتبر ذلك خطوة مهمة جدا”.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن شركة سيبور للبتروكيماويات الروسية وأرامكو السعودية تعتزمان توقيع مذكرة تفاهم في موسكو هذا الأسبوع لبناء مصنع لإنتاج الكيماويات من الغاز في المملكة.

وأضاف أن روسيا تدرس مشروعا محتملا للغاز مع تركمانستان التي دعتها موسكو للانضمام إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط. (SPUTNIK)