معهد البترول : مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط 4.1 مليون برميل

قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من سبتمبر أيلول لتصل إلى 465.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 756 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 2.1 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بمقدار 75 ألف برميل يوميا.

وقفزت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 584 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.8 مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 348 ألف برميل إلى 7.4 مليون برميل يوميا.(REUTERS)