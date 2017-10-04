مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة : ” استقبلنا 291 ألف سوري .. و نتعامل معهم كمواطنين و نوفر لهم الخدمات الصحية المجانية “

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة : ” استقبلنا 291 ألف سوري .. و نتعامل معهم كمواطنين و نوفر لهم الخدمات الصحية المجانية “

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، إن بلاده مهتمة بممارسة دور فعال في تخفيف معاناة اللاجئين على مستوى العالم.

وقال “الواصل” في الدورة الـ68 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، الأربعاء: “حكومة المملكة تُولي اهتماماً كبيراً بشأن اللاجئين في العالم ومعاناتهم، وتقوم بدور فعال في هذا المجال من خلال المساعدات التي قدّمتها -وما زالت تقدّمها- منذ تأسيس المملكة وانسجاماً مع قيمنا الدينية والأخلاقية”.

وأضاف: “المملكة تدعم مشاريع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عدة مناطق في العالم؛ سواء فيما يخص الأشقاء السوريين؛ حيث يتم التعامل معهم كمواطنين.. وقد استقبلت المملكة حوالى 291 ألف سوري، ووفرت لهم الخدمات الصحية المجانية، وكذلك الخدمات التعليمية، حيث تم تسجيل 114 ألف طالب في المدارس الحكومية في جميع المراحل، كما انخرطوا في سوق العمل وحصلوا على التسهيلات لذلك بمنحهم الإقامة النظامية وتوفير المعيشة الملائمة لهم”.