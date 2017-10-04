هولندا : رفض مشروع قانون تمديد فترة الإقامة قبل التمكن من التقدم بطلب الحصول على الجنسية

هولندا : رفض مشروع قانون تمديد فترة الإقامة قبل التمكن من التقدم بطلب الحصول على الجنسية

رفض مجلس الشيوخ الهولندي، بفارق أصوات ضئيل، القانون المقترح من مجلس النواب بتمديد فترة الحصول على الجنسية للأجانب إلى سبع سنوات، وبقيت المدة خمس سنوات.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الأحزاب التي صوتت في مجلس الشيوخ لصالح القرار هي (VVD-CDA-PVV-SGP).

ويجب على الشخص أن يقيم لمدة خمس سنوات في هولندا قبل أن يتمكن من التقدم بطلب الحصول على الجنسية، إلا أن مجلس النواب أراد أن يجعلها سبع سنوات، ليكون الأشخاص قد اندمجوا بشكل أفضل وقت حصولهم عليها.

وصوت مجلس النواب في العام الماضي بأغلبية كبيرة لصالح قرار التمديد، لكن مجلس الشيوخ كان أقل حماسة لذلك القرار.

وكان قد تبين الأسبوع الفائت أن حزب الحكومة (PvdA) لن يدعم مشروع القرار في مجلس الشيوخ، فيما أحدث صوت حزب (50Plus) الفرق، حيث صوت ضد مشروع القرار.

وكان يان ناخل، العضو في مجلس الشيوخ من الحزب قد رفض مشروع القرار الذي يحتوي بجزء منه على وجوب أن يكون الأجنبي/ة المتزوج من هولندي/ة خارج البلاد، مقيماً ثلاث سنوات في هولندا ليتمكن من الحصول على الجنسية.

ونقلت هيئة الإذاعة الهولندية عن العضو قوله: “تم استلام المئات من رسائل الاحتجاج من خارج هولندا ولا يمكن تجاهلها”.

المصدر : NOS