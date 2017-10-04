وزير نظامي : روسيا تدرس تنفيذ مشاريع كهربائية بقيمة ملياري دولار في سوريا

قال وزير الكهرباء النظامي، زهير خربوطلي، إن روسيا أبدت استعدادها لدراسة تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية في سورية تهدف لتأمين 2300 ميغا واط للمنظومة الكهربائية، بكلفة تصل إلى 2.08 مليار دولار.

وأشار خربوطلي خلال لقائه نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف أن أهم المشاريع التي طرحت هي، توسعة كل من محطة تشرين الحرارية ومحردة بإضافة مجموعتي توليد جديدتين لكل محطة بطاقة توليد 600 ميغا واط لكل منها، وإعادة تأهيل محطة الكهرباء في حلب لتوليد 600 ميغا واط، وتنفيذ محطة في دير الزور باستطاعة 50 ميغا واط.

وقال الوزير الروسي، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، إن روسيا مستعدة لتمويل تأهيل المنظومة الكهربائية وإعداد الدراسات والمخططات اللازمة للانطلاق بالعمل وتركيب المعدات وتدريب الكوادر الفنية، مشيراً إلى طرح ابتكار بالنسبة لمشاريع الكهرباء في حال شح المياه، من خلال إنشاء مشاريع ذات دارة جافة، لافتاً إلى أن كل العمليات التكنولوجية داخل المحطات ستكون من إنتاج روسي.