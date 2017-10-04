﻿القبض على شرطي هندي متهم باغتصاب طفلة في السابعة

أوقف شرطي هندي للاشتباه في اغتصابه طفلة في السابعة من العمر عندما كان في حالة سكر مفترضة، على ما أفاد مسؤول رفيع في الشرطة .

وقال المسؤول الرفيع المستوى في الشرطة المحلية فيبين تادا إن زملاء الشرطي تقدموا ببلاغ بعد العثور على الطفلة عارية في مكتبه في ولاية اوتار براديش في شمال الهند.

وأضاف “أرسلناها للخضوع لفحص طبي وننتظر التقرير النهائي». وأشار إلى أن «الشرطي سيخضع لفحوص طبية لتأكيد ما إذا كان يتناول الكحول في مكتبه”.

وذكرت وكالة “برس ترست اوف انديا” أن سكانا محليين غاضبين حاولوا مهاجمة مقر الشرطة للاحتجاج على جريمة الاغتصاب، غير أن الجموع هدأت بعدما تم ابلاغهم بتوقيف الشرطي وفق تادا.

وتسجل الهند أرقاما قياسية في الاعتداءات الجنسية على الأطفال مع 20 ألف حالة تم الإبلاغ عنها في 2015 حسب بيانات حكومية.

وشددت البلاد قوانينها لمكافحة العنف الجنسي بعد واقعة اغتصاب جماعي في حافلة أدت إلى مقتل طالبة جامعية في 2012 ما أثار موجة استنكار عالمية، غير أن هذه الهجمات لا تزال منتشرة بكثرة. ( AFP )