﻿معلمة أمريكية تنشئ سرداباً لممارسة الجنس مع تلاميذها القاصرين !

في حادثة مقززة، ضجت وسائل الإعلام الأمريكية، بالحكم على معلمة أنشأت سرداباً لممارسة الجنس مع تلاميذها القاصرين.

ووفق صحيفة “دايلي ميل” فإن دانيال ماتكو، البالغة من العمر 36 عاما، تورطت في ممارسات جنسية مع طلابها بعد أن أقامت لهم سردابا في المدرسة لممارسة الجنس.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة أمريكية أصدرت قرارا بسجنها 6 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي، والمعلمة متهمة بممارسة الجنس مع تلاميذها القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما في مدينة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا.

وقامت باتكو بالممارسات مع القاصرين بين أيلول و تشرين الثاني من عام 2015، داخل حرم المدرسة التي عملت فيها.

وقالت المدعية العامة التي عينتها الولاية، كارين غودوتي “ليس من المتعارف عليه أن نرى مدرسين يقومون بتلك الأفعال.. لكننا نراها من حين إلى آخر”.