أردوغان يتهم الموساد الإسرائيلي بالتدخل في استفتاء كردستان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة إلى إيران الأربعاء، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) بالضلوع في الاستفتاء على استقلال كردستان العراق.

وقال أردوغان وهو جالس إلى جانب نظيره الإيراني حسن روحاني: “لا نعترف بالاستفتاء غير الشرعي الذي أجرته الحكومة الإقليمية في شمال العراق”.

وأضاف أن أي قرار يتم اتخاذه بعد “الجلوس على طاولة (المحادثات) مع الموساد لا يمكن أن يكون شرعياً”.

وتعارض كل من تركيا وايران والعراق وقوى إقليمية أخرى، إلى جانب الولايات المتحدة إقامة دولة كردية مستقلة في المنطقة الخاضعة للحكم الذاتي شمالي العراق.

وعلى صعيد آخر، أعربت إسرائيل، وهى دولة منعزلة نسبياً في المنطقة، عن تعاطفها مع التطلعات الكردية لإقامة دولة مستقلة.

ومن جانبه، قال روحاني، الذي تعهد بمعاونة تركيا في محاربة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، إن “الأكراد في شمال العراق هم إخواننا ولا نرغب في وضعهم تحت ضغط…لكن طهران وأنقرة لديهما أيضاً مصالح استراتيجية تسعيان وراءها”.(DPA)