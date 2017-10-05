أردوغان يلمح لـ ” درع ” جديد في إدلب و يكشف عن كيفية ” تقاسم المهام ” فيها بين تركيا و روسيا

أردوغان يلمح لـ ” درع ” جديد في إدلب و يكشف عن كيفية ” تقاسم المهام ” فيها بين تركيا و روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لتركيا تطبيق خطة مناطق عدم الاشتباك في إدلب، مشيرا أن الأيام القادمة ستشهد خطوات على الأرض.

وأكد أردوغان أنه تم تقاسم المهام داخل وخارج منطقة النزاع، حيث ستقوم روسيا بتأمين المناطق من الخارج، بينما ستتولى تركيا تأمين المناطق من الداخل، وهذه الخطوات ستوفر ضمانا لأمن المواطنين في المنطقة.

وأكد أردوغان أنه “كما نجحنا قبلا في جرابلس (درع الفرات)، حيث عاد 100 ألف مواطن لمدينتهم هناك، سيتم اتخاذ نفس الخطوات في إدلب”. (SABAH)