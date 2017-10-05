أستراليا تنشئ قاعدة بيانات للصور للمساعدة في تعقب الإرهابيين المحتملين

أستراليا تنشئ قاعدة بيانات للصور للمساعدة في تعقب الإرهابيين المحتملين

قال رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول الخميس إن الشرطة ستجمع قاعدة بيانات وطنية للصور باستخدام سجلات الهوية التي تحتفظ بها سلطات الولايات وذلك للتعرف على المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية.

وأثار ذلك مخاوف الجماعات الحقوقية بشأن حماية خصوصية الأفراد.

وذكر ترنبول أن الهدف من قاعدة البيانات هو تسريع عملية تحديد هوية المشتبه في أنهم إرهابيون وستحل محل نظام يستهلك الوقت إذ يحتاج أسبوعا للرد على طلب السلطات الوطنية الحصول على معلومات من سلطات الولايات.

وقال ترنبول للصحفيين في كانبيرا “لا يجب أن يستغرق الأمر أسبوعا للتعرف على هوية شخص أو مضاهاة صور شخص محل تحقيق”.

وأضاف “يجب أن يتم ذلك بسلاسة وعلى الفور”.

وتعيش استراليا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من هجمات “الذئاب المنفردة” في السنوات القليلة الماضية وأرسلت قوات للقتال إلى جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في العراق وأفغانستان. (REUTERS)