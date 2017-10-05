أشعل تويتر بـ “نورة لا تصيرين مغرورة” .. صدور الحكم بحق السوري انتحل شخصية ضابط شرطة في الكويت

قالت صحيفة “الأنباء” الكويتية، الأربعاء، إن “الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز أيدت الحكم الاستئنافي الصادر بقضية الشاب السوري منتحل صفة رجل أمن، في الكويت، وصاحب الفيديو المعروف باسم نورة لا تصيرين مغرورة”.

وأدين المتهم السوري بانتحال صفة رجل أمن وتزوير هويات عسكرية، وألزم بتقديم “تعهد بحسن السير والسلوك مصحوبا بكفالة مالية قدرها 100 دينار، وببراءته من تهمة السلب بالقوة”.

وكان الشاب اعتقل في آب من العام 2015، وعثر بحوزته على بزة أمن وهويات عسكرية.

وتأتي براءة الشاب من تهمة السلب بعد تنازل المشتكي، وهو وافد مصري، اتهمه بخطفه وسلب 800 دينار منه بالقوة.

وكانت وسائل إعلام كويتية قالت قبل عامين، إن السوري اختار اسم “طلال عبد الله المطيري”، وكانت ينتحل صفة ضابط في الشرطة لخداع الفتيات.

وكان مقطع فيديو للمطيري انتشر بكثافة بين الكويتين في موقع تويتر، حيث يظهر فيه السوري وهو يقول “نورة لا تصيرين مغرورة”، ليتحول إلى واحد من أشهر الهاشتاغات بعد إلقاء القبض عليه.

مواضيع متعلقة

أشعل تويتر بـ “نورة لا تصيرين مغرورة ” .. القبض على سوري انتحل شخصية ضابط شرطة في الكويت ( فيديو )