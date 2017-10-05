أمريكا تعرب عن انزعاجها البالغ إزاء القبض على موظف بقنصليتها في تركيا

أمريكا تعرب عن انزعاجها البالغ إزاء القبض على موظف بقنصليتها في تركيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن “انزعاجها البالغ” إزاء القبض على أحد موظفي قنصليتها في اسطنبول، وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة في أنقرة.

والموظف مواطن تركي، ويعد ثاني موظف بالسلك الدبلوماسي الأمريكي في تركيا يتم إلقاء القبض عليه هذا العام.

وأوضح البيان أيضاً، أن ” تسريبات مصادر بالحكومة التركية يبدو أنها تهدف لمحاكمة الموظف في وسائل الإعلام بدلاً من قاعة المحكمة”. وقالت السفارة إنها تعتقد إن الاتهامات ضد الموظف” ليس لها دليل”.

ويشار إلى أن وسائل الإعلام التركية لديها معلومات كاملة حول الموظف، الذي تم نشره اسمه بالكامل في بعض الوسائل، في حين أشارت إليه وسائل أخرى بـ ” ام تي”. وقالت التقارير إنه جرى إلقاء القبض عليه لاتهامه بالتجسس.

وتقول التقارير، ومن بينها تقرير لصحيفة صباح الموالية للحكومة، إن الموظف كان على اتصال دائم بمدعي عام تركي. وأضافت أن هذا المدعي العام قام بقيادة تحقيقات فساد مع مسؤول حكومي بارز عام 2013.

ومع ذلك، تم إسقاط التحقيقات، بعدما أقالت الحكومة ممثلي الادعاء.

وتقول الحكومة إن التهم كانت لأغراض سياسية من قبل أنصار رجل الدين فتح الله غولن، الذي كان حليفاً للرئيس رجب طيب أردوغان. وتتهم أنقرة غولن بأنه وراء محاولة الانقلاب التي تمت العام الماضي. (dpa)