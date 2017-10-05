إعلام النظام : السياحة تحسنت و ازدادت حركة قدوم العرب و الأجانب إلى سوريا

قالت صحيفة “تشرين” النظامية، الأربعاء، إن “الموسم السياحي للعام الحالي شهد تحسناً ملحوظاً فقد ازدادت حركة القدوم من العرب والأجانب إلى سورية بنسبة 24% حتى نهاية شهر آب الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016”.

وقد بلغ عدد القادمين العرب والأجانب في شهر آب الماضي 132 ألف قادم عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، على حد زعم الصحيفة.

وسجلت نسبة الليالي الفندقية ارتفاعاً في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.4% عن الفترة نفسها من عام 2016 وبلغ عدد الليالي الفندقية مليوناً ونصف مليون ليلة وبلغ عدد نزلاء الفنادق 511 ألف نزيل مقابل 456 ألف نزيل للنصف الأول من عام 2016 بزيادة مقدارها 12%.