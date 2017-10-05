” إعلان لحالة الطوارئ في برلين ” .. ألمانيا : ” عاصفة خافيير ” تقتل 7 أشخاص و هبوط يحبس الأنفاس لطائرة إماراتية بسببها ( فيديو )

قتل سبعة أشخاص جراء عاصفة “خافيير” التي ضربت شمال ألمانيا، فيما أعلنت هيئة أطفاء العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس حالة الطوارئ لمواجهة آثار العاصفة.

وقتلت امرأة في هامبورغ تبلغ من العمر 54 عاما عندما أدت العاصفة إلى سقوط شجرة فوق سيارتها، حسبما ذكرت قوات الحماية المدنية، فيما أكد متحدث باسم الشرطة أن الإعصار أدى إلى قتل شخص آخر عندما سقطت شجرة فوق سيارة نقل على طريق 191 الاتحادي ببلدة نويكارشتيت في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن كان يقودها ما أدي إلى قتلته.

كما قتل 5 أشخاص في مناطق متفرقة من براندينبورغ، وتركزت الحوادث على سقوط أشجار أو جذوع ضخمة على سيارات المسافرين، فيما توقعت هيئة الأرصاد الألمانية تحول العاصفة إلى رياح بقوة الإعصار تتراوح سرعتها بين 105 و115 كيلومترا في الساعة.

وقالت هيئة الإطفاء إن 50 استغاثة بالهاتف وصلت إليها خلال نصف ساعة من بعد ظهر اليوم. وصرحت متحدث باسم الهيئة إنها تجري الآن تصنيفا لترتيب أولويات التعامل مع نداءات الاستغاثة، حيث يتم تقديم إنقاذ حياة الأفراد على معالجة الأضرار المادية. وأضاف المتحدث قائلا: “حين يضرب فرع شجرة سقطت بفعل الإعصار شخصا فإن معالجة إغلاق الطريق لهذا السبب يجب أن يؤجل حتى ننقذ حياة الشخص”.

وكانت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق، وقف حركة القطارات إلى برلين وهامبورج بسبب العاصفة.

فيما أعلنت حديقة حيوانات برلين إغلاق أبوابها أمام الزوار، بسبب عاصفة خافيير التي ضربت شمال البلاد. وأعلنت إدارة الحديقة أن قرار الإغلاق جاء من أجل الحفاظ على سلامة الحيوانات. (Deutsche Welle)

* فيديو : تداولته وسائل إعلام ألمانية يظهر طائرة شحن إماراتية من طراز إير باص A380، وهي تتأرجح بفعل الرياح الشديدة، قبل أن ينجح قائدها بالهبوط بها بسلام، في مطار دوسلدورف.