اتهم زوجته بتسميمه بـ ” سم فئران ” .. النمسا : السجن لسوري أدين بضرب بناته الثلاثة و تهديدهن بالقتل !

قضت محكمة نمساوية على سوري بالسجن لمدة عامين (6 أشهر منها فقط خلف القضبان)، بعد ادعاء زوجته عليه بضرب بناته، ومحاولته إرسالها معهن إلى سوريا، على الرغم من نفي الزوج لهذه التهم.

وقالت صحيفة “نون” النمساوية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتهم البالغ من العمر 36 عاماً، قال في المحكمة: “كيف يمكنني، بعد 16 عاماً من الزواج، أن أفعل شيئاً لزوجتي، كيف يمكن أن أضرب أطفالي؟”.

وأضافت الصحيفة أن المتهم واجه تهمة العنف والاغتصاب، إلا أنه لم يعترف بتلك الاتهامات.

وقال المتهم أمام المحكمة: “كل شيء هو خداع من زوجتي، والأطفال يتأثرون بها، إنها تريد التخلص مني، أرادت أن تسممني بسم الفئران، لأنها تحب شخصاً آخر، وهي تفعل كل شيء من أجل المال”.

وأضافت الصحيفة أن بنات المتهم الثلاثة تعرضن للضرب بقبضات اليد والحزام، كما قام بقفل الباب عليهن في القبو، بالإضافة إلى تهديدهن بالقتل.

وعبرت البنات عن مخاوفهن من الأب قائلات: “نخشى أن يفعل شيئاً لنا”.

وقالت زوجة المتهم: “أراد الاحتفاظ بالابن لنفسه، وأراد أن يتخلص مني ومن البنات، أراد أن يقتلنا ويرسلنا إلى سوريا، لقد قبلت يديه وقدميه حتى لا يفعل ذلك”.

وختمت الصحيفة بالقول إن المتهم حكم عليه بالسجن لمدة 24 شهراً، (AksAsler.com)، ستة أشهر منها خلف القضبان، كما فرض عليه عدم الاتصال بالأطفال.

وأسقطت المحكمة عن المتهم تهمة الاغتصاب، لأن أقوال الزوجة “غامضة جداً”.

المصدر : NOEN