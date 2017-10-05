ادعى انه يمزح .. سعودي يشج رأس زوجته و يرميها بسكين !

أدى تعنيف زوج سعودي، يبلغ 33 عاما، ويعمل معلما في مدرسة حكومية في منطقة #عسير لزوجته إلى شج رأسها وضربها ضربا مبرحا في مناطق متفرقة من جسدها.

ولفتت التقارير الطبية، إلى أن الزوجة (26 عاما) تعرضت إلى جرح غائر في الرأس بعد ضربها بـ ”عصا عكاز”، ما تطلب إجراء عملية تقطيب بغرز عدة، كما تبين وجود كدمات متفرقة على جسدها بين العضدين والساعدين، وآثار ضرب على الظهر والفخذين، وفق صحيفة الحياة.

وسبق أن كسر الزوج أنف زوجته، فيما تعهد أهلها بملاحقة الزوج قضائيا لأخذ حق ابنتهم، فيما طالبوا بإنقاذ أطفالها الثلاثة الصغار، والذين تعرضوا للعنف والخوف من ممارسات الأب.

وقال والد الزوجة: “لقد اعتدى على ابنتي مرات عدة من دون أسباب وجيهة أو شيء يذكر، كما أنه قذف ابنتي خلال شهر رمضان الماضي بسكين حادة، مما تسبب بجرح كبير في اليد، وعند سؤاله عن سبب رميه لها بهذه الآلة الحادة أجاب أنه كان يمزح! كما أنه اعتدى عليها بحديدة كبيرة تسببت في آثار كبيرة في جسد ابنتي”.

وناشدت الزوجة حماية أطفالها من والدهم، حيث قالت إنه نتيجة تغير مزاجه في إحدى المرات بسبب مكيف السيارة أخرج طفله الصغير البالغ 4 أعوام من السيارة وتركه وحيدا فترة من الزمن عقابا له، فيما تم إطلاق سراح الجاني بكفالة، إلى حين إكمال الإجراءات القانونية.