البدء بإنشاء مسجد كبير في نيويورك

بدأ الأتراك المغتربون بإنشاء مسجد كبير في منطقة لونغ آيلاند، في مدينة نيويورك الأمريكية.

ومن المنتظر أن يقدم المسجد المذكور الخدمة للمسلمين تحت اسم “مسجد السليمانية”، وسيتبع لفرع الاتحاد الإسلامي الأمريكي بلونغ آيلند.

وقال الإمام في الاتحاد المذكور سيرجان ايتكين، إنهم كانوا ينتظرون بناء المسجد في لونغ آيلاند منذ وقت طويل، وسيكون أول مؤسسة خدمية في المنطقة.

وأضاف أنهم بحاجة إلى مليونين و500 ألف دولار لاستكمال بناء المسجد وإدخاله في الخدمة، وأنهم أطلقوا في هذا الخصوص حملة جمع للتبرعات أطلقوا عليها اسم “ضع طوبا أنت أيضا”.

وأشار إلى أنهم سينظمون مشروعا خيريا أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، وسيخصصون عائداته لمشروع بناء المسجد.

وأوضح أن المراسم الرسمية لوضع حجر الأساس للمسجد المذكور ستجرى ظهر الأحد المقبل. (ANADOLU)