البرلمان الأوروبي يدعو روسيا إلى وقف الظلم بحق تتار القرم

البرلمان الأوروبي يدعو روسيا إلى وقف الظلم بحق تتار القرم

طالب ​البرلمان الأوروبي​، ​روسيا​ بـ”وقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه جزيرة ​القرم​ التي ضمتها إلى أراضيها من جانب واحد”، منتقداً “صدور أحكام ​السجن​ بحق نواب رئيس المجلس ​القومي​ لتتار القرم، علمي عمروف وأحمد جيكوز”.

وأكد أن “قرار سجن مسؤولي التتار في القرم، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان”، مطالباً بـ”ضرورة التراجع عن تلك القرارات”.

كما دعا بحسب موقع النشرة إلى “​إخلاء سبيل​ فوري للقياديين التتار، وإسقاط جميع التهم الموجهة بحق الصحفي ميكولا سيمينا”، مشيراً إلى أن “تطبيق القوانين المتعلقة ب​الإرهاب​، والانفصال، و​التطرف​ في شبه جزيرة القرم الواقعة تحت الاحتلال الروسي، أدى إلى تراجع خطير في ملف حقوق الإنسان”.

وأكد أن “ضم روسيا لشبه الجزيرة غير شرعي، وأن ​موسكو​ انتهكت القوانين والاتفاقيات الدولية والأوروبية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا”.