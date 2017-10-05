البرلمان الأوروبي يدعو روسيا إلى وقف الظلم بحق تتار القرم
طالب البرلمان الأوروبي، روسيا بـ”وقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها من جانب واحد”، منتقداً “صدور أحكام السجن بحق نواب رئيس المجلس القومي لتتار القرم، علمي عمروف وأحمد جيكوز”.
وأكد أن “قرار سجن مسؤولي التتار في القرم، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان”، مطالباً بـ”ضرورة التراجع عن تلك القرارات”.
كما دعا بحسب موقع النشرة إلى “إخلاء سبيل فوري للقياديين التتار، وإسقاط جميع التهم الموجهة بحق الصحفي ميكولا سيمينا”، مشيراً إلى أن “تطبيق القوانين المتعلقة بالإرهاب، والانفصال، والتطرف في شبه جزيرة القرم الواقعة تحت الاحتلال الروسي، أدى إلى تراجع خطير في ملف حقوق الإنسان”.
وأكد أن “ضم روسيا لشبه الجزيرة غير شرعي، وأن موسكو انتهكت القوانين والاتفاقيات الدولية والأوروبية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا”.
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