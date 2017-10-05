الثالثة خلال شهر .. إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا

أبطل خبراء مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية، وهي الثالثة التي يتم العثور عليها ويُبطل مفعولها خلال شهر.

وتم العثور على القنبلة البالغ وزنها 500 كيلوجرام صباح الأربعاء أثناء أعمال بناء في منطقة شفانهايم في جنوب غرب البلاد.

وبدأت أعمال إبطال مفعول القنبلة في منتصف الليل بعد أن تم إجلاء ألفي شخص من المنطقة، وتم الانتهاء منها بعد ساعة، حسبما أفادت شرطة فرانكفورت في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وهذه هي المرة الثالثة التي يُستدعى فيها خبراء مفرقعات إلى فرانكفورت في غضون شهر.

وفي مطلع سبتمبر، اضطر أكثر من 60 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، في أكبر عملية إجلاء بعد الحرب، بعد اكتشاف قنبلة وزنها 8. 1 طن في حي فيستند المكتظ بالسكان.

وفي 20 سبتمبر، تم إبطال مفعول قنبلة أخرى تعود للحرب العالمية الثانية بعد اكتشافها بالقرب من مطار فرانكفورت، مما أدى إلى إخلاء جزئي لإحدى صالات المطار وخمسة فنادق. (DPA)