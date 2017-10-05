السجن 5 سنوات لمهرب حاول تهريب لاجئين من بلجيكا إلى بريطانيا باستخدام ” قارب شراعي “

السجن 5 سنوات لمهرب حاول تهريب لاجئين من بلجيكا إلى بريطانيا باستخدام ” قارب شراعي “

حكم قاض، في مدينة بروج، ببلجيكا، على مهرب بشر أوكراني، بالسجن خمس سنوات، وعلى معاونه بالسجن 30 شهراً.

وقالت شبكة فوكوس البلجيكية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الأوكراني ومعاونه حاولا تهريب ستة أشخاص أوكرانيين، على متن قارب شراعي قديم إلى بريطانيا.

ورصدت سفينة خفر السواحل “بولوكس”، قارباً مشتبهاً به في بحر الشمال، وقامت بمرافقته وإعادته إلى الميناء، ووجدت الشرطة خلال تفتيشه ثمانية أوكرانيين بحوزتهم فيز صالحة، إلا أنه تبين لها أن الوضع مشبوه.

واكتشفت الشرطة وجود قارب قابل للنفخ في القارب، وبطاقات مرسوم عليها موانئ بريطانية، حيث كان على اللاجئين أن يدفعوا في بريطانيا مبلغاً يصل لـ 3500 يورو للمهربين، (AksAsler.com)، وكان الوضع خطيراً على حياتهم.

الجدير بالذكر أن المهرب حمك عليه بثلاثة أشهر إضافية في السجن، بعد العثور على مقاطع إباحية للأطفال داخل هاتفه.

المصدر : FOCUS