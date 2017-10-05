السويد تمنح ” اللجوء المؤقت ” لمن يعتقد أنها أكبر لاجئة في العالم

وافقت دائرة شئون الهجرة التابعة لمحكمة الاستئناف السويدية، يوم الأربعاء، على منح حق اللجوء المؤقت لسيدة أفغانية تبلغ من العمر 106 أعوام لاعتبارات صحية وإنسانية.

وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن محكمة الاستئناف ألغت قرار وكالة الهجرة السويدية الذى ينص على ضرورة ترحيل السيدة الأفغانية الطاعنة في السن “بيبهال اوزبيكي” والتى بدأت رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر عبر أوروبا عام 2015 برفقة ابنها وحفيدها وذلك لاعتبارات إنسانية وصحية .

وقالت دائرة شؤون الهجرة التابعة لمحكمة الاستئناف: إن المدعى عليها في حالة صحية سيئة للغاية، حيث إنها عاجزة عن الحركة وتتكلم بصعوبة بالغة ويمكن أن تزداد حالتها الصحية سوءا في حالة إجبارها على الرحيل الذى يمكن أن يعتبر “إجراء غير إنسانى ينطوى على إساءة للمعاملة”.

وكانت المواطنة الأغانية قد بدأت رحلتها إلى أوروبا مع جموع من اللاجئين الذين تدفقوا إليها من سوريا والعراق وأفغانستان ودول أخرى، حيث قطعت أميالا طويلة عبر السهول والجبال إلى أن ألقت الرحال في السويد. (أ ش أ)

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