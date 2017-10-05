القوات العراقية تستعيد وسط الحويجة من تنظيم داعش

أعلنت القوات العراقية الخميس انها استعادت السيطرة على وسط الحويجة أحد آخر معقلين لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في العراق، مؤكدة انها “مستمرة في التقدم” من أجل تحرير باقي الاحياء.

وصرح القائد العام للقوات المشتركة العراقية الفريق أمير يارالله ان قوات الجيش والشرطة والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري المشاركة في العملية “حررت مركز قضاء الحويجة بالكامل وما زالت مستمرة بالتقدم”.

وبدأت القوات العراقية في 21 ايلول/ سبتمبر عملياتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، وتمكنت في هذا السياق من استعادة أربع مدن وعشرات القرى.

وتعد هذه المدينة الواقعة على بعد 230 كلم شمال شرق بغداد احد آخر معاقل الجهاديين في العراق بعدما تم طردهم في الاشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

بالإضافة إلى الحويجة، لا يزال تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) يسيطر على مدينتين في محافظة الأنبار الغربية هما راوه والقائم التي تقع على حدود محافظة دير الزور في سوريا التي تشهد نزاعا منذ ست سنوات.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر، شنت القوات العراقية أيضا هجوما لاستعادتهما.

في سوريا، يواجه التنظيم المتشدد أيضا صعوبة كبيرة في “عاصمته” الرقة التي خسر 90% منها منذ بدء هجوم تشنه قوات سوريا الديمقراطية بدعم من واشنطن. (AFP)