بالفيديو .. أمريكي يفضح خيانة حبيبته بطلب زواج مزيف

أظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب، لحظة تظاهر شاب بطلب الزواج من حبيبته أمام مجموعة من الأصدقاء، قبل أن يحصل ما لم يتوقعه أحد.

وقد ظهر الشاب وهو يقف أمام حبيبته التي كانت تجلس إلى طاولة برفقة عدد من الأصدقاء، حيث أخرج خاتم الخطوبة من جيبه وبدا وكأنه على وشك طلب الزواج منها، وعبر لها عن حبه في بادئ الأمر قبل أن يفجر المفاجأة.

وقال الشاب في بداية حديثه، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “لقد أحببتك بالفعل، وعرّفتك على ابني لأني أردت أن أقضي بقية حياتي معك”، وبعد هذه الكلمات توقع جميع الحاضرين أن يركع الرجل على ركبته ويطلب منها الزواج، غير أن الرجل فاجأ الجميع وألقى بالخاتم في وجه حبيبته وقال لها إنه يعلم بخيانتها له، قبل أن يخرج غاضباً من القاعة.

وقد انتهى الفيديو الذي يبدو أنه التقط في الولايات المتحدة، لدى خروج الرجل من القاعة تاركاً الحضور في حالة من الدهشة والذهول.

جدير بالذكر أن الفيديو حظي برواج كبير على الإنترنت، وأن الشاب المصدوم بخيانة حبيبته تلقى الكثير من عبارات الدعم والتعاطف من المتابعين الذين علقوا على الفيديو، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.