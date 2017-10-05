بعد توقيع شراء نظام” إس 400 ” .. مصدر أميركي يستبعد اكتمال صفقة الأسلحة السعودية الروسية

بعد توقيع شراء نظام” إس 400 ” .. مصدر أميركي يستبعد اكتمال صفقة الأسلحة السعودية الروسية

قال مصدر عسكري أميركي الخميس إن توقيع الرياض على صفقة شراء نظام ” إس 400 “ الدفاعي الصاروخي الروسي مرده تأخر البنتاغون والكونغرس في بيع نظام ثاد الدفاعي الأميركي للسعودية.

وفيما استبعد المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن تصل الصفقة السعودية-الروسية إلى مرحلتها النهائية، رأى أنها “ستثير معارضة إقليمية من دول أساسية في المنطقة في مقدمها إسرائيل”.

وقلل المصدر من جدوى شراء الرياض المنظومة الروسية، في وقت تنشر الولايات المتحدة نظام ثاد في الإمارات في إطار استراتيجية المظلة الرادعة الأميركية بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي في وجه إيران.

ووقعت السعودية الخميس اتفاقا أوليا مع روسيا بمليارات الدولارات يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع أس-400.

يذكر أن نظام ثاد الدفاعي الصاروخي الأميركي الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن، سلاح استراتيجي يستخدم لحماية عدة مناطق إقليمية.

وتنشر الولايات المتحدة النظام في قاعدة إنجرليك التركية كمركز لحماية لأوروبا، كما تنشره في الإمارات كنقطة حماية للخليج، ونشرته في كوريا الجنوبية لحماية منطقة شرق آسيا من خطر صواريخ بيونغ-يانغ.(alhurra)