تركيا : توقيف سوري و ضبط ” ملابس عسكرية و أسلاك كهربائية ” كانت بحوزته في إزمير

تركيا : توقيف سوري و ضبط ” ملابس عسكرية و أسلاك كهربائية ” كانت بحوزته في إزمير

أوقفت السلطات التركية يوم الأربعاء، مواطنا سوريا في ولاية إزمير جنوب غربي البلاد، للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن وحدات من شعبة مكافحة الإرهاب والاستخبارات بإزمير، أوقفت شابا سوريا في محطة حافلات المدينة، وبعد تفتيش حقيبته، عثر بداخلها على ملابس عسكرية، وبطاقتي ذاكرة، وقرصين مضغوطين، وهاتف جوال، وأسلاك كهربائية.

وذكرت المصادر أن هاتف الموقوف كان يحتوي على صور له بزي عسكري وبحوزته بندقية، ومقاطع فيديو تظهر مسيرا لعربات عسكرية، فضلا عن مخططات مصورة من الجو. (ANADOLU)