دراسة : الـ ” ساونا ” تعالج ارتفاع الضغط لدى الرجال

قالت نتائج دراسة فنلندية جديدة إن حمّام البخار (الساونا) ليس مجرّد وقت للاسترخاء، بل يمكن الاستفادة منه كعلاج لضغط الدم المرتفع لدى الرجال، وتفيد التقارير الطبية الأمريكية بأن ارتفاع الضغط من أكثر عوامل أمراض القلب المسببة للوفاة في الولايات المتحدة.

وتتضمن استراتيجية السيطرة على ضغط الدم المرتفع ضبط الوزن، وممارسة التمارين والنشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي.

وقد وجدت الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة إيسترن فينلاند، أن الحصول على جلستين أو 3 من الساونا كل أسبوع يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الم بنسبة 24 بالمائة، طبقاً لما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأن الحصول على أكثر من 3 جلسات ساونا أسبوعياً يقلل الخطر بنسبة 46 بالمائة.

وتنضم هذه النتائج التي نشرتها “جورنال أوف هايبرتنشن” إلى ما توصلت إليه دراسات سابقة من أن الساونا مرتين أو 3 في الأسبوع تقلل خطر الوفاة بأمراض القلب. ويؤكّد ذلك أن جلسات الساونا أحد الطرق الفعّالة في علاج ضغط الدم المرتفع.

وحثّت توصيات الدراسة مرضى ارتفاع ضغط الدم من الرجال على اتباع استراتيجية متنوعة في السيطرة على ضغط الدم المرتفع، بحيث تجمع بين جلستين أو 3 من الساونا أسبوعياً، واتباع نظام غذائي صحي، والمشي أو ممارسة تمارين ونشاط بدني مناسب، إلى جانب الابتعاد عن التدخين.