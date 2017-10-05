رئيس برشلونة يبحث عن ” الدوري البديل ” حال استقلال كاتالونيا

طالب رئيس نادي #برشلونة ، جوسيب ماريا بارتوميو، أعضاء النادي والمساهمين باتخاذ قرار بشأن بطولة الدوري التي سيلعب فيها الفريق الأول لكرة القدم في حال تقرر استقلال إقليم كاتالونيا عن الدولة الإسبانية بشكل رسمي.

وقال بارتوميو: “سنتعامل مع هذا الموضوع بهدوء في حينه، سنمثل جميع شركاء نادينا”.

وقال بارتوميو: “ما رأيناه في البلاد أمس غير مقبول، نحن أبناء كاتالونيا لدينا الحق في أن يتم الاستماع إلينا”.

كما أكد نادي إسبانيول وجيرونا التابعان لإقليم كاتالونيا، المنافسان في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أنهما سينضمان إلى الإضراب الذي يقام على مدار يوم واحد.

وأوضح بارتوميو لدى سؤاله عن أسباب خوض برشلونة لمباراته أمام لاس بالماس دون حضور الجماهير: “كان يوماً صعباً على الجميع في كاتالونيا”.

وأضاف: “لم نستطع تأجيل المباراة لذا قررنا خوضها بدون جمهور، اتخذنا القرار لأنها الطريقة التي نظهر بها للعالم ما يحدث”. ( DPA )