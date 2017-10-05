رصاص ” هدف عمر السومة” الطائش يقتل فتاة في حماة !

قالت مصادر إعلامية موالية، إن إطلاق الرصاص الطائش احتفالاً بهدف عمر السومة بمرمى أسترالية، أدى إلى مقتل شابة في مدينة السلمية بمحافظة حماة.

وذكرت شبكة “دمشق الآن” أكبر الشبكات الإخبارية التابعة للنظام في فيسبوك، إن الشابة “سراب الشيخ سليمان” (18 عاماً) قتلت برصاص طائش، خلال إطلاق العيارات النارية الكثيفة في السلمينة عقب إحراز السومة لهدف التعادل بمباراة سوريا وأستراليا”.

وأضافت الشبكة أن الرصاص الطائش تسبب أيضاً بإصابة الشاب “حرب لاوند”.

وشهت مناطق سيطرة النظام إطلاق نار كثيف بعد تسجيل عمر السومة هدف التعادل في لقاء ذهاب المحلق الآسيوي لتصيفات كأس العالم 2018.

وانتهت مباراة منتخب بشار الأسد مع منتخب أستراليا بالتعادل 1-1، ليتأجل الحسم لمباراة الإياب التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.