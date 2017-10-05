السعودية : 100 ألف ريال غرامة بسبب رقصة لطفلة عربية ! ( فيديو )

غرمت “الهيئة العامة للترفيه” في السعودية، إحدى الفعاليات “المرخصة” مبلغ 100 ألف ريال، بسبب “مخالفة صريحة” تتمثل برقص طفلة صغيرة في الفعالية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، أول أمس الثلاثاء، إن “الهيئة العامة للترفيه أكدت أن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول رقص طفلة من جنسية عربية تبلغ من العمر 12 عاماً في إحدى الفعاليات المرخصة من قبلها، بمدينة الرياض، كان محل البحث والتحقيق من الهيئة فور حصول هذا التجاوز الذي أتى نتيجة لمخالفة صريحة لمنظم الفعالية لبنود الرخصة الممنوحة له، حيث قام المنظم بتغيير الفقرة وعرض الفقرة الأخرى دون أي موافقة مسبقة من الهيئة أو حتى إشعار مسبق اخطار”.

وأضافت الوكالة: “أكدت الهيئة العامة للترفيه بناءً على ذلك أنها اتخذت إجراءات العقوبة اللازمة على المنظم نظير مخالفته الصريحة بنود الرخصة المتفق عليها والمتضمنة وقف التعامل بشكل تام مع المؤسسة المنظمة، وتغريمها 100 ألف ريال”.

وأكدت الهيئة على “أهمية التزام منظمي الفعاليات باشتراطات الرخص الممنوحة لهم، وعدم التغيير في محتوى أي فعالية دون العودة إلى الهيئة والحصول على إذن كتابي بذلك”.

وختمت بالقول إنها حريصة ومتابعة بشكل لصيق “لأي مخالفة كانت للأنظمة والتعليمات من قبل المنظمين أو غيرهم”.