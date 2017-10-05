” زرافة ” تساعد شاب أمريكي بطلب الزواج من حبيبته

قام شاب أمريكي بطلب #الزواج من حبيبته بطريقة لم يسبقه إليها أحد، حيث قدم عرضه في إحدى حدائق الحيوان، مستعيناً بزرافة.

ونشرت حديقة حيوان ديكرسون بارك بولاية ميزوري الأمريكية، صوراً على فيس بوك تظهر زرافة تدعى ميلي وهي تساعد الشاب كودي هال في طلب الزواج من حبيبته ماكايلا بلانكي في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

وقام هال بالتنسيق مع عمال حديقة الحيوان الذين قاموا بربط حبل يحتوي على خاتم الخطوبة حول رقبة الزرافة، واصطحب حبيبته بلانكي إلى المكان ليطلب يدها للزواج.

وقال هال في تعليق له على ما حدث، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “تحدثنا عن الزواج مسبقاً، وكنت أعرف بأنها ستوافق على عرضي، ولكني أردت أن أطلب منها الزواج بطريقة لا تخطر ببالها. لم تتوقع بلانكي أن يكون عرض الزواج في حديقة حيوان وأن الخاتم سيكون معلقاً في رقبة زرافة”.

يذكر بأن الثنائي وصلا إلى حديقة الحيوان حيث اصطحب هال حبيبته في جولة خلف الكواليس وطلب منها تقديم غصن شجرة كطعام للزرافة، وعندما اقتربت الزرافة برأسها من الغصن فوجئت بلانكي بخاتم الخطوبة يتدلى من رقبتها، وأدركت بأن هال يطلب الزواج منها، فوافقت على الفور.

وقدم مسؤولو حديقة الحيوان في منشور لهم على فيس بوك، تهانيهما الحارة لهال وبلانكي، واقترحوا بأن تكون الزرافة ميلي ضيفاً على زفافهما.