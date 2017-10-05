سوزان نجم الدين : ترد على من ينتقد عمليات التجميل و تطالبهم بالتفكير في ” تطوير البلاد العربية ” ( فيديو )

سوزان نجم الدين : ترد على من ينتقد عمليات التجميل و تطالبهم بالتفكير في ” تطوير البلاد العربية ” ( فيديو )

قالت الممثلة سوزان نجم الدين، إن أكثر ما يُغضبها في تعليقات الجمهور على صفحات التواصل الاجتماعي “المستوى الذي وصل إليه البعض من تصيد الأخطاء”.

ونشرت نجم الدين، يوم الأربعاء، مقطع فيديو، عبر صفحتها في “فيسبوك” ردت خلاله على اتهام كثير من جمهورها، بخضوعها لعمليات تجميل، بعد الصور التي تنشرها.

وقال إن “الماكياج” يتدخل بشكل كبير في تغيير شكل الفتاة، كما أن تسريحة الشعر نفسها تقوم بتغير الشكل.

وطالبت نجم الدين، منتقديها بالتفكير في “كيف نطور بلادنا العربية، وكيف يمكن الارتقاء بأسلوب النقد”.