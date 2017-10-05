سيميوني يكشف سبب رفضه تدريب منتخب الأرجنتين

أعرب المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني #دييغو_سيميوني ، عن أمله في أن يقدم منتخب بلاده “مستوى جيد” في المباراتين المتبقيتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وأن يتأهل إلى كأس العالم روسيا 2018، مشيراً إلى أنه يفضل في التوقيت الحالي العمل مع الأندية عن المنتخبات.

وصرح سيميوني في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، بخصوص مباراتي الأرجنتين المقبلتين أمام بيرو والإكوادور: “آمل أن تقدم الأرجنتين أداء جيداً في هاتين المباراتين، وأن تصل إليهما بحال جيد”.

وعن إمكانية أن يقود المنتخب مستقبلاً، أشار إلى أنه يحبذ حالياً العمل مع الأندية: “أعشق كرة القدم التي تعتمد على العمل اليومي، المنتخبات سيكون لها توقيت آخر، لا أرى نفسي أعد لمباراة من المنزل ستقام بعد 4 أشهر”.

وامتدح “التشولو مواطنه نجم برشلونة، ليونيل ميسي، الذي قال عنه إنه “يفعل كل شيء بشكل جيد”، وإنه لا يتفاجأ مما يقوم به داخل الملاعب.

كما تجنب المدرب الدخول في مقارنات بين ميسي ومارادونا، قائلاً: “كلاهما ينتميان لجيلين مختلفين”. ( EFE )