شبح امرأة يثير رعب زوار مطعم في بريطانيا

تمكن صائد #أشباح من التقاط صور غريبة يظهر فيها شبح امرأة داخل أحد المطاعم في #بريطانيا ، يُعتقد أنه أرعب الزبائن لسنوات، عبر رمي الأكواب هنا وهناك داخل المطعم.

والتقط أندرو ويليامز، ما يظهر أنه كيان غريب، بشكل امرأة بمواجهة الجدار، لكنه كان وحيداً في ذلك الوقت، ولم يكن هناك من يؤيد روايته عن مشاهدة الشبح، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وقال مالك المطعم ميشيل بريغز، إنه لم يكن متفاجئاً عندما شاهد الصور التي التقطها ويليامز، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، حيث انتشرت العديد من القصص لسنوات، حول شبح يتجول داخل المطعم.

ويضيف بريغز، إنه شاهد الأكواب تتطاير من على الرفوف مرات عديدة، لكنه يعتقد أن هذه القصص، أضافت طابعاً جذاباً أكثر للمكان، في حين يؤكد ويليامز أنه يشعر بوجود الأشباح، واستخدم قدرته على اكتشاف الظواهر الخارقة، لالتقاط هذه الصور الفريدة.