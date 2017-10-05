شركة أمريكية تبيع طابعات ثلاثية الأبعاد لصناعة المسدسات ! ( فيديو )

أصدرت شركة “Defense Distributed” الأمريكية طابعة ثلاثية الأبعاد يمكن استعمالها لصناعة المسدسات في المنزل!

ووفقا لموقع Ars Technica فإن “هذه الآلة التي حملت اسم Ghost Gunner 2 والمصممة لتصنيع هياكل المسدسات من نوع (Glock 19) و(M1911) يمكن اقتناؤها بمبلغ 1675 دولارا، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم، ويمكن للراغبين بشرائها في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حجزها عن طريق موقع الشركة، لتقوم الأخيرة بتوصيلها إليهم خلال فترة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع. أما تكاليف التوصيل فتتراوح بين 100 و200 دولار”.

وأشار الموقع إلى أن “مبيعات هذه الآلة قد تتعرض للعديد من العقبات كون القوانين الأمريكية تسمح ببيع العديد من أجزاء الأسلحة باستثناء الهياكل الرئيسية التي يجب أن تكون من إنتاج الشركة المصنعة وأن تحمل رقما مسجلا، أو أن يحصل الراغبون بتصنيع تلك القطع على تصريحات خاصة تسمح لهم بإنتاجها ضمن شروط تسجيل المنتج السارية في الولايات المتحدة”.

يذكر أن “Ghost Gunner 2” تعتبر نموذجا مطورا عن آلة أنتجتها “Defense Distributed” قبل ثلاث سنوات، كانت مصممة لتصنيع وتجميع أجزاء من بنادق “AR-10″ و”AR-15” ومسدسات “M1911″، والتي تراوحت أسعارها بين 1200 و2000 دولار.