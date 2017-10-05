صديقة مرتكب مجزرة لاس فيغاس تنفي أي علم لها بمخططه

أعلن وكيل الدفاع عن ماريلو دانلي، صديقة ستيفن بادوك مرتكب مجزرة لاس فيغاس، في بيان تلاه في لوس انجليس الاربعاء انه لم يكن لموكلته أي علم مسبق بالهجوم المسلح الذي نفذه صديقها مساء الأحد وأسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وقال المحامي ماثيو لومبارد في بيان تلاه باسم موكلته إن ستيفن بادوك الذي كانت تعرفه والذي انتحر في نهاية المجزرة كان “رجلا لطيفا ويقظا وهادئا”.

واضافت دانلي (62 عاما) في بيانها أن صديقها “لم يقل لي شيئا” يدعو للاعتقاد “أن شيئا مروعا سيحدث”.

واوضحت انه “قبل اسبوعين ونيّف قال لي ستيفن انه وجد تذكرة طيران إلى الفيليبين بسعر منخفض وانه يريدني أن اسافر إلى هناك لرؤية عائلتي. ككل الفيليبينيين الذين يعيشون في الخارج اسعدتني فكرة العودة إلى دياري ورؤية عائلتي واصدقائي”.

واكدت دانلي في بيانها انها حين كانت في الفيليبين حوّل لها بادوك مبلغا ماليا “قائلا لي انه من أجل أن اشتري منزلا لي ولعائلتي. لقد شعرت بالامتنان ولكني قلقت من أن تكون هذه الرحلة غير المنتظرة ومن ثم المال طريقة ليهجرني”.

واضافت “لم يخطر ببالي اطلاقا انه يخطط لأعمال عنف ضد أي كان”، مبدية حزنها للقتلى والجرحى الذين سقطوا بأيدي صديقها.

ودانلي مواطنة استرالية انتقلت منذ 20 عاما للعمل في لاس فيغاس، وقد عادت الاربعاء إلى الولايات المتحدة حيث كان بانتظارها عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي للاستماع لما قد تعرفه عن دوافع المجزرة.

ولا تزال السلطات الأمريكية غير قادرة على معرفة كيف ولماذا جمع المحاسب المتقاعد والثري والذي يعد من رواد الكازينوهات ترسانة واسعة من الأسلحة في غرفته في الفندق وشن هجومه.

مطلق النار استأجر غرفة فندقية خلال حفل موسيقي سابق

قال قائد شرطة لاس فيغاس، جوزيف لومباردو، للصحفيين خلال مؤتمر صحافي إن ستيفن بادوك، مطلق النار على حفل في المدينة يوم الاثنين، استأجر غرفة في فندق قريب خلال حفل موسيقي في وقت سابق.

وأضاف لومباردو أن بادوك استأجر غرفة من خلال موقع “إيربنب” في فندق “أوجدن” في لاس فيجاس، أثناء مهرجان “بيوتيفول لايف” الموسيقي خلال الفترة من 22 إلى 25 أيلول/ سبتمبر.

ووصف لومباردو بادوك بأنه “مختل وخطير” وقال إنه تم العثور على عدة خزائن من المتفجرات و1600 طلقة ذخيرة في سيارته بعد الهجوم الذى وقع يوم الاثنين وأسفر عن مقتل نحو 60 شخصا.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح لومباردو أن 489 شخصا أصيبوا خلال الهجوم “المخطط له بدقة”، في تراجع عن العدد الإجمالي السابق للمصابين وهو أكثر من 500 شخص. (AFP)