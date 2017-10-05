طالبة سورية تنال المرتبة الثانية على مستوى تركيا في مسابقة لحفظ القرآن .. و الجائزة ” ليرات ذهبية “

طالبة سورية تنال المرتبة الثانية على مستوى تركيا في مسابقة لحفظ القرآن .. و الجائزة ” ليرات ذهبية “

أحرزت طالبة سورية المرتبة الثانية في مسابقة حفظ القرآن، على مستوى تركيا، جرت فعالياتها في محافظة أديمان.

وقالت صحيفة “ملييت” التركية، بحسب ماترجم عكس السير، إن رئاسة الشؤون الدينية نظمت مسابقة بحفظ القرآن بين الطالبات، وجرت تصفياتها النهائية التي جمعت طالبات من 7 محافظات مختلفة منها أنقرة، قونيا وصامصون، في صالة الاجتماعات الخاصة ببلدية المحافظة.

وافتتح بنيامين البيراق مدير دائرة التعليم الديني في رئاسة الشؤون الدينية حفل الختام بكلمة عبر فيها عن صعوبة اختيار الفائز لتقارب المستويات بين آلاف الطالبات، وقال: “كل المشاركات استحققن المرتبة الأولى دون أي استثناء .. لقد قمنا فقط بترتيبهم وفقاً لمتطلبات المسابقة”.

وحصدت في نهاية المسابقة السورية “مهدية عقيل” المشاركة من محافظة إيلازَغ على المركز الثاني، في حين حلت التركية فايزة نرغيز من محافظة قونيا بالمركز الأول، ومن قونيا أيضاً حصدت التركية ندى نور باجاك على المركز الثالث.

وتم منح الحاصلة على المركز الأول 10 ليرات ذهبية في حين حصلت صاحبة المركز الثاني على 8 ليرات، والثالث على 6 ليرات.

وحصلت بقية المتسابقات والمدربين على جوائز رمزية.

المصدر : Milliyet