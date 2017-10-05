في بريطانيا .. شاب تركي يجر سيارة بيديه انتقاماً لخالته !

انتشر فيديو لشاب تركي يدعى هاكان أكاد، استعانت به خالته ليجر سيارة الجيران التي سكرت مدخل منزلها الواقع في مدينة بريطانية.

وقال الشاب إن خالته آبي مصطفى اختلفت مع الجيران منذ أكثر من شهر حول قضية ركن السيارة، فما كان منهم إلا أن ركنوا سيارتهم في المكان المقابل لمدخل منزلها.

الخالة اتصلت بابن شقيقتها طالبة مساعدته. وكشف فيديو كيف حمل هاكان مقدمة سيارة فولكس واغن ليجرها نحو الخلف، ثم ركل حذاءه ليحصل على دعم أكثر من احتكاكه في الأرض ويبعد السيارة عن مدخل منزل خالته، وفقاً لصحيفة إيلاف، على الفور انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قدرته على جر السيارة بالطبع.

ورداً على موقفه قال أكار إنه غير نادم على ما فعله لان إغلاق مداخل المنازل أمر خاطئ، معتبراً طريقة تعاطي الجيران مع خالته ومدى انزعاجها دفعه لحل الامور بيديه. وفي حديث لصحيفة محلية قال إنه تمرن في السابق على جر عربات تقل تزن نصف طن، لذا فإن جر سيارة بهذا الحجم لم يكن امراً صعباً عليه.

واشتكى أصحاب السيارة لاحقاً على جارتهم وقريبها لشرطة مدينة برادفورد شاير البريطانية، حيث يقطن الجميع، وطالبوا بتعويضات على الضرر الذي زعموا أنه لحق بالسيارة. وبانتظار نتائج الحقيق في المزاعم، قال أكادر أنه يشعر أن الشكوى “طفولية”.

وتعاني كبرى مدن بريطانيا بشكل عام من أزمة أماكن ركن سيارات، وقد يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة بحثاً عن موقف لقضاء امر لا يتعد الـ 15 دقيفة، حتى لو كان مدفوعاً.

وأقر أصحاب السيارات في استفتاء سابق أن نحو 23 % منهم يستخدمون المواصلات العامة بسبب أزمة ركن السيارات. واعتبر 84% منهم أنهم يشعرون بأنهم أهداف سهلة للسلطات المحلية لجمع الأموال من خلال المخالفات.

ويوجد عدة موقع إلكترونية وتطبيقات لأصحاب السيارات في بريطانيا، لمساعدتهم على إيجاد مواقف سيارات بسعر معقول خارج المدينة، ثم التنقل عبر وسائل النقل الجماعية، بهدف توفير الأموال التي ينفقونها مقابل ركن سياراتهم أو تفاديا للمخالفات.